Nintendo teased Rainbow Road voor Mario Kart World

Dat Rainbow Road een opwachting ging maken in Mario Kart World was een zekerheidje. Normaliter bevind deze baan zich als laatste circuit aan het eind van de Special Cup. Voor Mario Kart World heeft Nintendo echter gekozen voor een andere aanpak. Mario Kart World bevat aller eerst ditmaal zeven verschillende cups van elk 4 banen. De eerder genoemde Special Cup zit daar als enige niet bij. Het iconische en beruchte circuit duikt alleen op voor de spelers die alle eerdere cups hebben voltooid. Je zult nu dus iets meer werk moeten doen om de bekende baan te ontgrendelen. Nintendo heeft echter niet duidelijk gemaakt op welke plaats je moet eindigen om het parkoers vrij te spelen. Ze hebben alleen aangegeven dat “a certain colourful course will appear upon completion”. Uiteraard kan een kleurrijk circuit nog steeds naar veel banen refereren, maar op basis van de regenboog-achtige kleuren in de screenshot hieronder kun je er op rekenen dat het om Rainbow Road gaat.

Kun jij ook niet wachten om weer over een nieuwe variant van deze intens moeilijke baan te rijden? Laat het weten in de reacties!