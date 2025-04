Verken samen met je vrienden online de hele wereld in Mario Kart World

Tijdens de Mario Kart World Direct van vanmiddag gingen ze diep in op de gameplay van de game. Één van de dingen waar ze ook bij stil stonden was de online-modus. In de game ben je niet alleen instaat om met je vrienden de verschillende banen te rijden. Je kunt ze ook uitnodigen om de open wereld map met jou te verkennen. Terwijl jij op ze wacht rij je al in de wereld en wanneer de verbinding is gemaakt kun je kiezen waar je samen afspreekt. In de wereld kun je samen foto’s maken van de omgeving en opzoek gaan naar nieuwe shortcuts. Je kunt ook tijdens de online races ervoor kiezen om van het ene naar het andere circuit te rijden.

Ook is het mogelijk om tijdens het gamen met vrienden gebruik te maken van Nintendo GameChat. hier zagen we tijdens de laatste Switch 2 Direct al de eerste beelden van. Met GameChat kun je met je vrienden praten in een online room via de microfoon van de Switch 2. Wat tijdens de Direct niet duidelijk werd is dat Mario Kart World ook gebruikt maakt van CameraPlay. Binnen de online wereld kun je van 5 mensen tijdens het racen de gezichten bekijken. Je ziet dan bijvoorbeeld direct hun reactie op dat ellendige blauwe schild. Ook tijdens lokaal gamen kun je gebruik maken van CameraPlay. De Switch 2 herkent de gezichten van maximaal 4 spelers. Bekijk de beelden van alle onlineopties hieronder.