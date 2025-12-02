Drag x Drive heeft een nieuwe demo gekregen

Drag x Drive verscheen in augustus alweer en is daarna erg snel gestorven qua buzz (als die er al was). De kleine digital only titel laat spelers door middel van de muisbesturing aan rolstoelbasketbal wedstrijden meedoen in verschillende modussen. Tijdens onze preview en review waren we er al uit dat de game eigenlijk te weinig vlees op de botten heeft om lang leuk te blijven.

Toch wil Nintendo de game niet helemaal afschrijven. Na de server test voorafgaand aan de lancering was er ook geen mogelijkheid meer om de game gratis te proberen. Zelfs op evenementen kon je de game niet meer spelen. Dat is nu anders. Je kunt via de eShop of de website van Nintendo namelijk een gratis demo downloaden. Deze demo laat je de tutorial spelen, het park verkennen en potjes met bots spelen.