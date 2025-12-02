50e Tetris 99 Grand Prix draait om Kirby Air Riders

Het laatste event in Tetris 99 is alweer een tijd geleden. Dat draaide toen om drie oude Kirby-thema’s. Dit keer staat er opnieuw een Kirby-game centraal: Kirby Air Riders. Deze game kwam recent uit voor de Nintendo Switch 2. Onze review kan je hier lezen. En nu krijg je binnenkort de kans om een thema van Kirby Air Riders in Tetris 99 vrij te spelen.

Lang wachten op het event is niet nodig. Aanstaande vrijdag 5 december 2025 om 8.00 uur start het evenement. Dit loopt tot dinsdag 9 december 2025 om 7.59 uur. Je kan het thema vrijspelen door 100 punten te verzamelen tijdens het event. Die punten verzamel je door potjes Tetris 99 te spelen. Afhankelijk van je eindpositie krijg je een bepaald aantal punten.

Ga jij het Kirby Air Riders-thema proberen te bemachtigen in Tetris 99? Laat het ons weten in de reacties!