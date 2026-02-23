Nintendo Treehouse: Live aangekondigd voor 24 februari

Nintendo kondigt via X aan dat er morgenavond een Nintendo Treehouse: Live plaatsvindt. Tijdens de livestream staan twee games in de spotlight. Naast Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park (‘Samen naar het Bellabelpark’ in het Nederlands), gaan we ook meer zien van Pokémon Pokopia. Het evenement wordt om 23 uur ’s avonds Nederlandse tijd uitgezonden en zal zo’n 80 minuten duren.

Join us on Feb 24 at 2pm PT for a new Nintendo Treehouse: Live presentation featuring hands-on gameplay of #SuperMarioBrosWonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park and #PokemonPokopia.



Watch here: https://t.co/hbADkgwz47 pic.twitter.com/lC2PX8VDZv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 23, 2026

Dit is het eerste Nintendo Treehouse: Live-evenement in bijna een jaar. In april 2025 werden er gedurende twee dagen livestreams gehouden om de Nintendo Switch 2 te introduceren. De Nintendo Treehouse was vroeger, ten tijde van de E3, een stuk bekender en bood hands-on gameplaybeelden van bepaalde games. Nu vinden ze echter nog maar heel sporadisch plaats. Maar voor deze twee titels haalt Nintendo het evenement weer van stal. Pokémon Pokopia verschijnt op 5 maart en Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park (Samen naar het Bellabelpark) komt op 26 maart naar de Switch 2.

Voor wie de Nintendo Treehouse: Live wil meekijken vind je hieronder de link naar de livestream. Veel kijkplezier!