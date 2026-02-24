Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins nu te beluisteren op Nintendo Music

Deze week zitten we weer in het vertrouwde ritme. Het is dinsdag en dus weer tijd voor nieuwe muziek op onze favoriete muziek-app. Na de toevoeging van Pokémon FireRed Version en Pokémon LeafGreen Version afgelopen donderdag, is het nu de beurt aan een Game Boy-titel. En wel: Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins uit 1993. De soundtrack van deze geliefde platformer staat klaar om beluisterd te worden. Het gaat in totaal om 35 nummers, met een bescheiden luistertijd van 30 minuten. Of ga voor de highlights-speellijst met 29 nummers (duur van 29 minuten).

De volledige speellijst van Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Is dit voor jou ook jeugdsentiment? Veel luisterplezier!

