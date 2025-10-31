Nintendo deelt hoogtepunten van de maand oktober

De laatste dag van oktober is alweer aangebroken en dat betekent dat Nintendo terugblikt op deze gamemaand. Net als altijd zijn er immers weer veel spellen verschenen voor de hybride consoles van Nintendo. Zo kun je denken aan Pokémon Legends: Z-A, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 en Just Dance 2026 Edition. Al deze titels zijn trouwens in de schijnwerpers gezet in onderstaande video inclusief nog een paar andere games. Extra aanraders zijn op Nintendo’s website te zien.

Wist je trouwens dat we de in dit artikel genoemde titels hebben beoordeeld? Mocht je de review(s) willen lezen, dan hoef je alleen maar op de naam van het spel te klikken. Op die manier wordt je namelijk naar de beoordeling begeleid.

