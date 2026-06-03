Releasedatum voor Artis Impact (Switch)

Vorig jaar september werd Artis Impact aangekondigd voor o.a. de Nintendo Switch. Uitgever Happinet en ontwikkelaar Mas onthullen nu de daadwerkelijke releasedatum, namelijk 17 september 2026. Deze turn-based RPG met een nogal unieke pixel stijl is sinds augustus 2025 beschikbaar op Steam. Sindsdien heeft het erg veel positieve reviews ontvangen.

Artis Impact speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waarin mensen en AI samenleven. Spelers nemen de rol aan van Akana, en verkennen met haar deze vreemde en prachtige wereld. De mysterieuze wereld zit namelijk vol donkere geheimen, en deze kun je gaan onderzoeken… maar je mag ook gewoon thuis blijven om van het leven te genieten. De game probeert iedereen wat te bieden: of je nou een fan bent van een goede verhaallijn, turn-based combat met interessante en donkere vijanden, het ontdekken van geheimen of simpelweg een baantje nemen om geld te verdienen en zo je huisje in te richten, in Artis Impact kan het allemaal. Dit, vergezeld met een uiterst gedetailleerde en kleurrijke pixel omgeving, zorgt ervoor dat het een ervaring is die je lang bijblijft. Bekijk hieronder de nieuwe (Japanse) trailer.