Tomb Raider: Legacy of Atlantis blijkt naar Switch 2 te komen

Vandaag verscheen in de PlayStation State of Play een gloednieuwe trailer van Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Deze trailer toonde gloednieuwe gameplay en onthulde de releasedatum van 12 februari 2027. Alleen wat die versie niet vertelde, maar een losse versie op YouTube wel is dat de game blijkbaar naar de Switch 2 komt. Dit was nog niet eerder onthuld, maar het logo van de console is te zien in de trailer als één van de platformen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis is een volledige reimagining van het oorspronkelijke spel uiit 1996. Als Lara Croft moet je bijzondere locaties verkennen zoals de jungles van Peru of de woestijn van Egypte. Iedere locatie heeft zo zijn eigen geheimen en gevaren die je moet ontdekken en ontwijken. Toch zijn al deze diverse locaties verbonden door de Scion. Dit is een gevaarlijk artefact met enorme kracht, maar de stukken zijn verdeeld en verstopt.

Deze vernieuwde versie moet de sfeer van het origineel behouden, maar wel moderne game design bevatten en verschillende verrassingen. De gloednieuwe trailer is hieronder te vinden.