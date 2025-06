Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition krijgt launch trailer

Gisteren verscheen Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition op de Nintendo Switch 2. De complete edition, waarvan het origineel in 2023 op Steam verscheen, bevat alle downloadbare content die eerder verschenen zijn, behalve samenwerkings DLC’s. De game bevat daarnaast verbeterde 3D rendering kwaliteit en een muis functionaliteit. Om van de gelegenheid gebruikt te maken heeft Koei Tecmoeen nieuwe launch trailer online gezet, waar verschillende van deze verbeteringen vlug naar voren komen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Nobunaga’s Ambition: Awakening is een turn-based strategy game welke zich afspeelt tijdens de ‘Warring States’ periode in de Japanse geschiedenis. In de game probeer je de verschillende clans van Japan weer onder één banner te krijgen, iets waarvoor je veel hulp nodig hebt. spelers worden bijgestaan door ‘retainers’ die zelf handelen. Door middel van het Dominion systeem kunnen spelers gebieden claimen en daarna aan retainers geven, zodat het gehele gebied kan verbeteren. De game bevat daarnaast zes nieuwe scenario’s waaronder ‘The Birth of Nobunaga’ , nieuwe belangrijke gevechten tussen de grote clans, nieuwe eigenschappen voor Generals, en meer dan 2200 officers om uit te kiezen.