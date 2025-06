Releasedatum Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 voor Nintendo Switch 2 bekend

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 werd eerder dit jaar aangekondigd voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2. Om dat moment was echter nog niet bekend of de game op dezelfde datum op beide consoles zou verschijnen. Daar is nu verandering in gekomen. Activision heeft namelijk bevestigd dat de game op beide consoles tegelijkertijd uitkomt. Dat is dus op 11 juli. Benieuwd naar deze game? Hieronder kun je nog even de aankondig trailer bekijken.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 is een remake van THPS 3 en THPS 4. Deze games worden in een bundel uitgebracht en worden volledig opgepoetst, met additie van nieuwe materiaal waaronder nieuwe skaters, pittigere trucs, nieuwe muziek én voor het eerst in tien jaar gloednieuwe parken! Bovendien zal deze nieuwe versie ook cross-platform online multiplayer krijgen, en zijn ook de Create-A-Skater-modus en de Create-a-Park-modus uitgebreid.