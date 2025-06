[Review] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time – Leef zoals jij dat het liefst doet

Je moet niet schrikken, maar als ik eerlijk moet zijn weet ik nog niet zo onwijs lang van het bestaan van Fantasy Life af. Ja, ik heb gewoon een Nintendo 3DS, maar het spel is in de vroegere jaren op die console helaas nooit op mijn pad gekomen. Toch betekent dat wel dat ik nu des te enthousiaster ben over FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Jullie zijn dat misschien ook wel, aangezien de game al een paar jaar geleden werd aangekondigd. Onprettig genoeg is de release evenals een paar keer uitgesteld. Gelukkig is de titel sinds 21 mei eindelijk speelbaar op de Nintendo Switch en andere consoles. In de tussentijd ben ik volop aan de slag gegaan met dit nieuwe Fantasy Life-spel en dus is het tijd voor mijn review. Zal de game zijn bevallen op Nintendo’s eerste hybride console?

Stel je eigen personage samen met vele mogelijkheden

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time begint met het creëren van jouw eigen personage. Wat mij tijdens het maken van mijn eigen poppetje opviel, is dat er best veel opties zijn. Zo is het mogelijk om de lichaamsbouw aan te passen, maar ook jouw gezichtsvorm en huidskleur te kiezen. Gelukkig zijn er echt meer dan genoeg kleuren aanwezig, waaronder zelfs blauw, rood en grijs. Als je niet wilt, hoef je dus niet per se een mens samen te stellen. Dit zie je ook weer terug bij de verschillende soorten neuzen en oren.

Aan kapsels is er immers ook geen gebrek. Hoewel ze qua uiterlijk wat over de top zijn, is er meer dan genoeg keuze. Mocht je geen tijd willen stoppen in jouw eigen karakter, dan is het ook nog mogelijk om te kiezen tussen een aantal diverse vooraf gemaakte personages. Zelf heb ik dit niet gedaan, al is mijn poppetje wel wat simpel gebleven omdat ik dat ook mooi genoeg vond.

Maak kennis met… mij!

We beginnen bij het begin

Het spel begint op een schip midden op de oceaan. Hier ben je samen met Edward en een aantal andere personages. Jullie hebben gezamenlijk een drakenfossiel gevonden. Wat hiermee precies gedaan moet worden is onduidelijk, maar dat die heelhuids op bestemming aan moet komen is een ding dat zeker is! Toch wordt dat nog spannend, want niet heel veel later vaart de boot de mist in. Gelukkig zien de bemanningsleden in de verte een nog niet ontdekt eiland, dat jij uiteraard een naam mag geven.

Echter bleek de bemanning te vroeg gejuicht te hebben, want de boot wordt niet veel later aangevallen door een andere draak. Je verwacht dat dit niet goed afloopt voor onze hoofdpersonages, maar op een wonderbaarlijke manier komt het drakenfossiel, Skelegon, tot leven. Wat er dan allemaal precies gebeurt, zal ik niet verklappen. Toch raakt jouw eigen personage uiteindelijk Edward kwijt en kom je terecht op een ander mysterieus eiland. Hier zal uiteindelijk het avontuur pas écht van start gaan.

En het leek nog wel zo’n vredig boottochtje… Snel, wegrennen!

Met welk leven zal ik aan de slag gaan?

In FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time mag je aan de slag met verschillende levens. Er zijn in totaal drie categorieën beschikbaar: het vechtleven, het verzamelleven en het creëerleven. Het vechtleven bestaat uit het leven als paladijn, huursoldaat, tovenaar en jager. Mocht dat niks voor je zijn, dan is het verzamelleven misschien wel iets voor jou. Hierin is het mogelijk om een visser, mijnwerker, houthakker en uiteindelijk ook een boer te zijn. Het laatstgenoemde leven is nieuw en zal je eerst moeten ontgrendelen door verder te gaan met de vermakelijke verhaallijn. Hetzelfde geldt trouwens voor de kunstenaar, die onder de categorie van het creëerleven valt. Echter is er nog veel meer te maken, aangezien je ook kan ondernemen als alchemist, chef, kleermaker, timmerman en smid.

Persoonlijk leek het mij interessant om te beginnen als visser. Toch kwam ik er al redelijk snel achter dat ik moest veranderen van leven. Niet omdat er niet genoeg te doen was als visser, maar omdat ik veel Dosh moest verzamelen. Dit betaalmiddel verdien je onder andere door side-quests te doen, waarover straks meer. Aangezien ik op dat moment niet veel missies kon vinden waarvoor ik moest vissen, bleef er op dat moment maar één optie over.

Wil je wisselen van leven? Geen probleem!

Gelukkig gaat het wisselen tussen levens voor de eerste keer erg eenvoudig dankzij de Guild Office en is het ook nog makkelijk om de basis te leren. Hiervoor zul je alleen wel wat tijd voor vrij moeten maken. Althans het moet niet, want je mag de oefenles overslaan. Echter raad ik dit niet aan omdat je dan naar mijn mening een leuk onderdeel van het spel mist. Daarbij heeft het ontmoeten van de zogenoemde Life Master en diens leerling ook wel wat. Nadat je eenmaal de basis onder de knie hebt, wordt er automatisch geswitcht als je bijvoorbeeld van het mijnen overgaat naar het vissen. Dat is een mooie quality-of-life-verbetering!

Deze vissersoutfit vind ik zo schattig! Paladin zijn bleek toch ook wel handig te zijn!

Het leuke aan dit hele levenssysteem is dat je écht mag leven hoe jij dat wilt. Tevens vind ik dat alle levens goed gebalanceerd en nodig zijn. Als je heel graag veel wilt vechten, dan is het handig om genoeg drankjes op zak te hebben die je HP en SP op peil houden. Deze zijn soms te vinden in de wereld, of te verkrijgen als je missies voltooid, maar als je er zelf veel kunt creëren als alchemist is dat natuurlijk mooi meegenomen. Is het maken van gerechten jouw ding? Dat is dan uiteraard tof, maar je moet als boer natuurlijk wel groente weten te verbouwen. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te verzinnen die je niet alleen met één leven voor mekaar kunt krijgen. Toch maakt dat dit systeem met alle levens naar mijn mening juist zo geweldig. Niks moet, maar bijna alles kan!

Extreem veel uitdagingen en opdrachten

Als ik dan toch nog heel eventjes mag blijven bij de levens: je rang kan ook omhoog gaan. Dit gebeurt door speciale leef-uitdagingen te voltooien en op die manier krijg je toegang tot beter gereedschap. Elke uitdaging geef je een bepaald aantal blauwe sterren en als je er genoeg hebt verzameld, dan gaat je level omhoog. Let er wel op dat je eerst met de desbetreffende Life Master praat, anders gebeurt er niks. De uitdagingen kunnen variëren van het verkrijgen van een bepaald item tot het perfect uitvoeren van een creëersessie.

Alsof deze talloze uitdagingen al niet voldoende waren, zijn er zelfs nog persoonlijke opdrachten te vinden in de wereld. Als je met iemand praat die een denkwolkje heeft met daarin een denkend persoon, dan heeft dat personage een opdracht voor je. Deze zijn er puur voor als je even iets tussendoor wilt doen. Toch loont het wel om deze opdrachten uit te voeren, aangezien je dan een voorwerp en wat Dosh krijgt. Bovendien is het prettig om er alles aan te doen om de mensen tevreden te stellen. Soms is het moeilijk om een opdracht uit te voeren of heb je bijvoorbeeld geen idee hoe je aan dat bepaalde voorwerp moet komen. Toch valt alles uiteindelijk op zijn plaats of vind je uit het niets hetgeen wat een personage graag wilde hebben.

Reizen door de open wereld Ginormosia

Alsof het verhaal, de levens en alle missies al niet voor genoeg gameplay zorgen, is er nog véél meer te doen in FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Elke keer dat ik dacht: oké, ik heb nu alles wel gezien, schotelde het spel weer iets nieuws voor. Ik ben er inmiddels dus wel achter dat deze game de speler alsmaar blijft vermaken, maar dat houdt de gameplay ook wel interessant! Toch is het onmogelijk om alles te bespreken, maar desondanks kan ik twee gebieden écht niet links laten liggen.

Ik zal niet op al te veel details ingaan, maar in de huidige tijd is jouw eigen basis te vinden. Dit is een beetje jouw eigen speelveld dat je zelf mag inrichten. Je kunt huizen neerzetten voor vreemdelingen die je hebt gered, de omgeving en jouw eigen huis decoreren, de omgeving veranderen door bruggen en trappen neer te zetten en ga zo maar door. Tevens is er een prikbord met extra opdrachten te vinden. Bij het voltooien daarvan krijg je toegang tot nóg meer leuke en handige spulletjes voor je eigen eiland.

Daar in de verte is een ”glimmend drolletje” te zien.

Het grootste gebied uit de titel heet Ginormosia. Dit is een grote open wereld waar, je raadt het al, ongelofelijk veel te doen is. Eén van de belangrijke dingen die je kunt vinden zijn de glimmende drolletjes. Sorry, zo noemt FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time hun eigen shrines, haha. Het zijn kleine gebouwtjes, al betekent dat niet dat de missie die binnen afspeelt makkelijk is. Soms moet je een puzzel oplossen, terwijl je de andere keer een edelsteen moet slopen of vijanden moet verslaan. Prettig is dat je van tevoren bij gevechten te zien krijgt wat het aanbevolen level gaat zijn. Mocht je dus niet sterk genoeg zijn, dan kun je altijd de shrine uitvluchten en jezelf krachtiger maken.

30 beelden per seconde is echt prima

Dan komen we nu misschien wel aan bij de reden waarom jij deze review hebt aangeklikt. Ik ga het nu namelijk hebben over hoe FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time op de Nintendo Switch draait. Als ik heel eerlijk ben, schrok ik wel een beetje van de paar beelden die ik tijdens de Nintendo Direct voorbij zag komen. Toch draait het spel echt een stuk beter dan het tijdens de presentatie leek. Ja, we hebben hier te maken met 30 frames per seconde, maar je kan ook niet heel veel meer verwachten van zo’n oude console.

Qua soepelheid is het dus wel in orde en dat vind ik qua uiterlijk eigenlijk ook wel. Tuurlijk is op de screenshots in deze review te zien dat de game wat wazig oogt. Doordat het zo is, is het de ontwikkelaar Level-5 wel gelukt om praktisch niet voor pop-in te zorgen. Verder ben ik vanaf dag 1 echt te spreken over de stijl van deze titel. Eigenlijk wil ik in reviews nooit echt verschillende spellen met elkaar vergelijken, maar ik vind FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time wat weg hebben van The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Dat is voor mij positief, zeker omdat ik nog meer te spreken ben over dit Fantasy Life-spel. Verder vind ik de laadtijden, als de game eenmaal is opgestart, echt heel erg meevallen. Van gebied naar gebied ben je altijd minder dan 10 seconden kwijt, wat echt oké is.

En dan nog even dit:

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time kost dan wel €59,99, maar voor dat geld krijg je wel echt onwijs veel. Zelfs nog meer dan ik in deze review heb besproken. Eén van die dingen is dat er de mogelijkheid is om lokaal en online samen met vrienden te spelen. In mijn reviewperiode heb ik hier alleen niks mee kunnen doen. Het verhaal ben ik ook niet veel dieper op ingegaan, al is die echt de moeite waard om te volgen. Normaal gesproken ben ik niet zo van de RPG’s. Toch heb ik voor deze game een uitzondering gemaakt omdat het zoveel meer te bieden heeft en daar ben ik blij mee. Zo nu en dan zat ik gewoon gniffelend het verhaal te volgen.

Wel moet je weten dat het van belang is dat je enigszins de Engelse taal begrijpt. Dit komt doordat het spel niet speelbaar is in het Nederlands. Gelukkig worden er niet echt complexe woorden gebruikt en zijn de gesprekken lekker luchtig. Evenals hoef je niet bang te zijn dat je zult verdwalen, want de game laat goed zien waar je heen moet gaan voor het verhaal of welk personage nou ook alweer die paar bommen nodig had.