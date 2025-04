Nog meer Fire Emblem voor NSO + Uitbreidingspakket leden

Nintendo maakt er deze week een feest van voor Fire Emblem-fans. Niet alleen is er flink wat muziek toegevoegd aan Nintendo Music, een nieuwe klassieke Fire Emblem is nu te spelen via Game Boy Advance – Nintendo Switch Online. Deze “gratis” applicatie laat spelers klassieke Game Boy Advance-spellen spelen mits ze een abonnement hebben voor Nintendo Switch Online en het uitbreidingspakket er bij hebben genomen.

De game waar het om gaat, is de 2005-titel (voor het Westen) Fire Emblem: The Sacred Stones. In deze game zul je The Kingdom of Renais moeten verdedigen tegen een plotselinge invasie. Met de ondertussen bekende personages Eirika en Ephraim zul je alles op alles moeten zetten om je land te verdedigen. In deze game zullen je soldaten écht overlijden wanneer hun HP op 0 komt, je zult dus tactisch moeten spelen (of gebruik moeten maken van de save state functie).

Voor het spelen van deze game is een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement benodigd. Mocht je deze nog niet hebben, dan kun je aanschaffen via de volgende link: Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket abonnement. Er is ook een standaard en goedkoper abonnement, hiermee heb je alleen geen toegang tot GBA-titels

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het be