Switch 2 Pro Controller laadt veel sneller op en is iets lichter

De Nintendo Switch 2 krijgt een gloednieuwe Pro Controller en hoewel die flink aan de prijs is, zijn er wel wat vernieuwingen met de controller. Zo heeft de controller een 3.5 mm jackplug voor een headset. Ook heeft die extra knoppen zoals de C-knop voor Game Chat en twee extra programmeerbare knoppen. Tijdens de previewsessie in Parijs konden wij al even aan de slag met de controller en hij ligt zeker goed in de hand en werkt hij fijn. Al konden we precies de nieuwe functies helaas niet testen.

Nu is er wat meer informatie naar voren gekomen over de controller dankzij de technische specificaties die op de site van Nintendo staan. De controller blijkt iets lichter te zijn dan zijn voorganger en zal het qua batterijduur ongeveer 40 uur moeten volhouden. Hierbij hangt het wel af van gebruik. Een headset zal waarschijnlijk zorgen voor een hoger batterijverbruik.

Het grootste verschil is echter de oplaadsnelheid van de controller. Deze is gehalveerd. De voorganger had zes uur nodig om op te laden, de nieuwe versie zal in drie uur tijd opladen. Een flink verschil voor spelers dus.