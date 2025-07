Noroi Kago: The Grudged Domain krijgt Switch-release

Meer horrornieuws! Gisteren werd de releasedatum van horrorklassieker SOMA bekendgemaakt, en eerder vandaag kwam Psychopathy Assessement voorbij. Nu is het de beurt aan Noroi Kago: The Grudged Domain, een co-op-horrortitel van Toei Animation en developer Toydium. Het is nog maar enkele maanden geleden dat deze game uitkwam op Steam, en nu wordt de overstap naar consoles gemaakt. Vanaf 28 augustus speel je Noroi Kago op je Nintendo Switch.

In Noroi Kago: The Grudged Domain moet je ontsnappen aan de bloedstollende yokai – angstaanjagende wezens uit Japanse folklore. Omdat dit een co-op-game is, hoef je dit niet alleen te doen. De game ondersteunt online tot vier spelers. Jullie zullen goed moeten samenwerken om uit dit vervloekte domein te ontsnappen. Niet alleen om de benodigde items te vinden om het ritueel uit te voeren en de yokai te hinderen, maar ook om ervoor te zorgen dat je vrienden niet ook in yokai beginnen te veranderen. In de trailer onder aan dit artikel zie je hoe dat eruit ziet (lichte arachnofobie-waarschuwing). Wat ook meteen opvalt is de zwartwit-stijl die speelt met licht en donker om de horrorervaring nog immersiever te maken. Deze keuze is geïnspireerd op het werk van Shigeru Mizuki.

Lukt het jullie om te ontsnappen?