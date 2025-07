Retro horrorgame Psychopathy Assessment komt naar Nintendo Switch

Het is een goed moment om fan te zijn van retro horrorgames, want de laatste jaren komt de ene na de andere game uit in dit genre. Zo ook Psychopathy Assessment, een nieuwe game van Dolores Entertainment. Nadat de game in oktober vorig jaar uitkwam op Steam, verschijnt hij op 25 juli ook op consoles. Binnenkort speel je deze onheilspellende titel dus ook op je Nintendo Switch.

Deze game gaat in je hoofd zitten – op verschillende manieren. Psychopathy Assessment is precies wat de naam zegt: een test om erachter te komen of iemand een psychopaat is. In deze VHS-achtige game ga jij aan deze test onderworpen worden. Geen zorgen, er is geen kunst aan. Je hoeft alleen maar een paar vragen te beantwoorden. De vraag is of jij de test kunt doorstaan, of dat dit net het duwtje is wat je nodig hebt om de waanzin de overhand te geven. Blijf alert, want deze lugubere game laat de grenzen tussen fictie en realiteit vervagen. Elke keuze die je maakt, heeft gevolgen voor de rest van de game. Iedere playthrough is dus anders. Nadat je de test hebt overleefd, verandert de game in een ervaring die onmiskenbare PS1-stijl. Kort maar krachtig, noemen de developers Psychopathy Assessment. Durf jij het aan?

De onderstaande trailer geeft alvast een eerste indruk van wat je kunt verwachten: