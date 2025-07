Switch piraterij-website Nsw2u offline gehaald door FBI en de Nederlandse FIOD

Een van de grootste Switch piraterij-websites genaamd Nsw2u is gisteren offline gehaald door de FBI als onderdeel van een rechtshandhavingsoperatie. Nsw2u was één van de bekendere websites om aan Switch ROM’s te komen. Op de site konden mensen gamen op gehackte Switch-consoles of Switch-games spelen via emulators zonder deze zelf te hebben gekocht. Het domein is nu in beslag genomen door de FBI en de opsporingsdienst van de Nederlandse belastingdienst, FIOD. Dit maakte Kotaku gisteravond bekend in een blogpost. In dit bericht plaatste zij ook de volgende afbeelding en quote van de FBI en de FIOD:

Nintendo heeft rechtszaken aangespannen tegen kleine websites die ROM’s hosten van oudere systemen en de makers van apparaten die zijn gemaakt om spelers te helpen om de auteursrechtelijke bescherming van de Switch te omzeilen. De NSw2u-sites werden in mei 2025 voor het eerst toegevoegd aan de EU-piraterijcontrolelijst.