Wario Land-achtige indie game Antonblast krijgt laatste trailer

De op Wario Land geïnspireerde indie game Antonblast verschijnt over enkele weken al voor de Switch. Om dit te vieren heeft ontwikkelaar Summitsphere een laatste trailer voor de game gedeeld. Deze kun je onder dit artikel bekijken.

In Anton Blast speel je als de titulaire Anton. Een groot dynamiet liefhebber. Wanneer de duivel jouw dynamiet collectie weet te stelen wordt Anton woedend en is het aan jou de taak erop om de duivel een lesje te leren en deze prachtige knalstaven weer terug te krijgen. In de game ren en mep je een weg met Anton’s machtige hamer door verschillende chaotische op Urban graffiti geïnspireerde levels. Anton Blast verschijnt op 3 december voor de Switch.

Lukt het jou om de duivel te laten boeten voor zijn daden? Laat het weten in de reacties!