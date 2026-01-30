Novel Rogue krijgt Nintendo Switch 2 Edition

Vorig jaar bracht uitgever KEMCO de game Novel Rogue uit voor de Nintendo Switch. Gisteren is daar Novel Rogue Nintendo Switch 2 Edition bijgekomen. Deze is nu in de Nintendo eShop te koop. Mocht je de originele Switch-versie al bezitten, dan kan je een Upgradepack voor €0,99 aanschaffen. Tot en met 18 februari 2026 is de aanschaf van de Switch 2-versie 30% goedkoper. In plaats van €20,99 betaal je slechts €14,69.

De Nintendo Switch 2 Edition brengt meerdere verbeteringen met zich mee. Zowel de resolutie als leesbaarheid zijn verbeterd en muisbesturing is toegevoegd.

In deze roguelite met deck-building speel je turn-based kaartgevechten. De jonge leerling Wright moet namelijk als onderdeel van zijn magische studies in de verhalen van vier betoverde boeken duiken. Daar moet hij keuzes maken en zo het einde vormgeven. En dit alles doet hij dus met die kaartgevechten. Meer over deze game kan je op de officiële site vinden.

