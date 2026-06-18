Demo voor Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (Switch 2)

Wie na onze korte hands-on ervaring tijdens de gesloten beta-test in maart nu zelf een voorproefje wil krijgen van Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, dat kan! Er is namelijk een gratis demo beschikbaar voor PlayStation 4/5, pc en de Nintendo Switch 2. Dat hebben uitgever Cygames en ontwikkelaar Cygames Osaka bekendgemaakt. In de demo kun je drie modi uitproberen: de Story-, Quest- en Tutorial-mode. Belangrijk om te weten is dat de savedata hiervan helaas niet overdraagbaar is naar de volledige game. Dus na release zul je weer opnieuw moeten beginnen als je besluit de game aan te schaffen.

Ook is het niet mogelijk om tijdens het spelen van de demo zelf een handmatige save te maken, dat gebeurt automatisch. En om gebruik te kunnen maken van de online multiplayer-features is een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Alle details over de demo lees je hier op de website van de game. Naast de demo is er trouwens ook nog een nieuwe trailer verschenen. Deze derde trailer getiteld ‘The Journey So Far’ demonstreert de hoogvliegende geest van avontuur in de Sky Realm. Je vindt de beelden hieronder. Wil je de eerder gedeelde gameplaybeelden nog eens bekijken, dat kan hier.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok verschijnt op 9 juli voor de Switch 2.