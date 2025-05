Nuclear Gladiators 3000 knalt naar de Switch

Neem het op tegen monsters voor publiek vermaak in Nuclear Gladiators 3000. Deze 2D arena shooter van RedDeerGames en Turbo Napalm komt naar de Nintendo Switch. Er is nog geen releasedatum bekend, maar wel al een teaser trailer:

Nuclear Gladiators 3000 is de tv-show die centraal staat in de gelijknamige game, en jij doet mee! Het is het jaar 2040. Blaster Vision Channel zorgt voor afleiding van het voortdurende nieuws over een robotoorlog met wat gewelddadig vermaak. Wie flinke geldprijzen wil winnen, is hier aan het goede adres. In deze roguelike-achtige game speel je als verschillende gladiatoren die het moeten opnemen tegen hordes monsters en mutanten, onder toeziend oog van enthousiaste fans. Elke gladiator heeft zijn eigen vechtstijl en specialiteiten, maar er zijn ook genoeg wapens om je arsenaal mee uit te breiden. Hoe meer quests je voltooit, hoe meer je reputatie groeit. En dat is waar het in de showbizz natuurlijk allemaal om draait.