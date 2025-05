Update met nieuwe Engelse vertaling van Him, the Smile & Bloom beschikbaar

Op 27 februari verscheen otome-game Him, the Smile & Bloom. Helaas was voorafgaand aan de release al bekend dat de nieuwe Engelse vertaling niet op tijd klaar zou zijn. Nu, zo’n twee maanden later kondigt uitgever PQube de langverwachte update met de nieuwe Engelse vertaling aan. De update is per direct beschikbaar voor alle eigenaren van de game.

Him, the Smile & Bloom is een visual novel met vier verhalen over liefde in een bloemenwinkel. De game kwam in augustus 2024 in Japan uit. Helaas bleek de Engelse vertaling van deze Japanse versie tegen te vallen. Daarom keken Westerse otome-liefhebbers reikhalzend uit naar de Westerse release van afgelopen februari. Na twee maanden extra geduld kunnen fans nu aan de slag met een (hopelijk) geslaagde lokalisatie.

Heb jij gewacht op deze update en sta je nu op het punt te starten met de game? Bekijk dan onderstaande launchtrailer om alvast in de stemming te komen!