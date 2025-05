Duck Detective: The Ghost of Glamping komt 22 mei uit

Vorig jaar verscheen er een detectivegame met een bijzonder personage in de hoofdrol: een eend. Duck Detective: The Secret Salami bleek een schot in de roos te zijn; de game is grappig en wist een goed verhaal te vertellen. Onze review kan je hier lezen. Voor wie niet genoeg kon krijgen, is er nu goed nieuws. Er was een aantal maanden geleden al een vervolg aangekondigd, maar zonder releasedatum. Zojuist is onthuld deze game al op 22 mei zal verschijnen op de Nintendo Switch. Een trailer van Duck Detective: The Ghost of Glamping kan je hieronder bekijken.

Duck Detective: The Ghost of Glamping is een losstaand vervolg waarin Duck Detective opnieuw een spannende zaak moet oplossen. Met een gemiddelde speelduur van twee tot drie uur is het ideaal om in een avondje uit te spelen. Net als het vorige avontuur is ook dit deel volledig ingesproken. Al is er een verschil met het eerste deel. Duck Detective krijgt namelijk een sidekick!

Heb jij de eerste Duck Detective-game al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!