Nummers van Wii Fit Plus toegevoegd aan Nintendo Music

Het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek! Na de smakelijke soundtrack van Kirby’s Dream Buffet gaat het deze week om bewegelijke muziek. Met de nieuwste update voor Nintendo Music is de soundtrack van Wii Fit Plus toegevoegd. Dit fitnessspel verscheen in 2009 voor de Nintendo Wii. Mocht je aan je balans willen werken of wat aan krachttraining of yoga willen doen, dan zit je met deze soundtrack goed. Vanaf vandaag zijn de nummers te beluisteren via de Nintendo Music-app. De playlist bevat in totaal 90 nummers. Goed voor een kleine 2 uur aan luisterplezier (1 uur en 54 minuten om precies te zijn).

De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. De volledige lijst vind je hier (alleen via een apparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

