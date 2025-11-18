Nintendo deelt nieuwe stop-motion video van Mario

Begin augustus kon je op onze website lezen dat Nintendo speciaal voor de jonge doelgroep een My Mario-productlijn heeft opgezet. Die bestaat onder andere uit een houten blokkenset, een prentenboek en zelfs een Hello, Mario!-app. Helaas is de app voorlopig alleen in Japan te downloaden en nog niet bij ons beschikbaar. Dat geldt ook voor de Hello, Yoshi!-app die vandaag in Japan gelanceerd wordt. De verwachting is dat beide apps ergens in 2026 naar ons toekomen. Maar goed, terug naar de stop-motion filmpjes! Begin augustus zijn ook de eerste drie stop-motion animaties van Mario gedeeld. Vandaag is daar een vierde filmpje aan toegevoegd op het YouTube-kanaal van Play Nintendo.

In de eerdere drie korte filmpjes is te zien hoe Mario zijn snor in model probeert te brengen, zijn pet wil pakken van een hoog blok en dat hij speelt met een groen schild. De nieuwe vierde video is een muzikaal filmpje. Samen met Yoshi en Captain Toad componeert Mario een vrolijke melodie door op muzieknoten te springen. De stop-motion animaties zijn voornamelijk gericht op kinderen, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij er ook niet van mogen genieten. Veel kijkplezier!

Episode 4: Making Melodies