[Review] SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide – Een kort, maar krachtig avontuur

Morgen is Purple Lamp, de makers van onder andere SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated en SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, weer terug van weggeweest. Dan is hun nieuwste 3D-platformspel, genaamd SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, namelijk te spelen op alle grote consoles en pc. Een van die consoles is de Nintendo Switch 2. Dankzij uitgever THQ Nordic heb ik de afgelopen twee weken de nieuwste SpongeBob-game uitgebreid op die console mogen spelen. Hoe mijn ervaring met deze titel was, dat lees je in deze review!

Een angstaanjagende speciale dag…

In SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide is het vandaag een hele speciale dag voor de gele spons bij restaurant de Krokante Krab in Bikinibroek. Alle krabburgers worden immers verkocht met 50 procent korting. Zoals je verwacht komen hier heel veel klanten op af, waaronder de Vliegende Hollander en Koning Neptunus. Hoewel de Vliegende Hollander de eerstvolgende klant was, werd Koning Neptunus koninklijk behandeld door meneer Krabs. De Vliegende Hollander was het hier niet mee eens en daarom ontstond er een nogal heftige ruzie. Deze ruzie liep echter zo erg uit de hand dat een aantal bewoners van Bikinibroek, inclusief SpongeBob, betoverd werd tot spook. Deze speciale dag kunnen klanten dus wel vergeten, maar nu moet de wereld natuurlijk wel gered worden. En daar ga jij in de huid van SpongeBob SquarePants en Patrick Ster bij helpen!

Wissel tussen twee helden

Zoals een echte 3D-platformer betaamt, beweeg je je ook in dit spel al lopend, springend, rollend en zwevend door diverse gebieden heen. Het bijzondere aan deze game is dat je heel soepel kunt wisselen tussen twee personages. Je hoeft immers alleen maar op de L-knop te klikken en dan wissel je van SpongeBob naar Patrick of andersom. Dit mechaniek voelt trouwens onwijs prettig aan omdat je per direct van karakter wisselt en dit kan ook nog eens op elk moment. Het maakt dus niet uit of je op de grond staat of in de lucht zweeft.

De reden dat je in deze titel van personage wisselt, doe je om gebruik te maken van andere krachten. Zo kan de spons met een karateschop bijvoorbeeld ballonnen kapot trappen. Op die manier kan hij langere afstanden in de lucht afleggen. Daarnaast heeft SpongeBob ook de mogelijkheid om bellen te blazen waarmee hij schakelaars kan omzetten. De bekende ster kan daarentegen gebruikmaken van een grijphaak waardoor hij platforms kan uitschuiven. Ook kan Patrick in het zand duiken om op die manier vaste munten te verzamelen en onder hekken door te kruipen. Er zijn momenten in Titans of the Tide dat je snel moet wisselen tussen beide karakters. Dit komt omdat acties vlot achter elkaar kunnen verschijnen. Hoewel je in je hoofd snel moet schakelen, zal je in ieder geval niet de mist in gaan door een fout van het spel.

Lineaire werelden kunnen vernieuwing gebruiken

De vijf werelden in SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide zijn net als de vorige titels redelijk lineair. Dat betekent dat het spel de speler bijna altijd in de juiste richting wilt sturen door bijvoorbeeld maar één of twee paden beschikbaar te stellen. Toch zijn een paar gedeeltes van de werelden in deze game een beetje open. Dit viel mij het meest op in Goldfish Island en Jellyfish Fields. Op deze locaties kreeg ik overigens de taak om vuilnis te verzamelen en op zoek te gaan naar tien kwallen. De speler moet dan dus wat meer op verkenning gaan en dat vond ik erg vermakelijk.

Ergens vind ik het dus wel jammer dat de gameplay grotendeels lineair is, maar aan de andere kant was dat bij Battle for Bikini Bottom en The Cosmic Shake ook het geval. Mocht je de gameplay van die games dus leuk vinden, dan heb je op Titans of the Tide niks aan te merken. Toch denk ik wel dat het inmiddels wel tijd is voor vernieuwing en dat kan de ontwikkelaar prima invoeren door meer open stukken in werelden te creëren. Want er is aangetoond dat ze dat wel kunnen!

Voltooi zijmissies en ga winkelen bij Parel

In eerste instantie volg je al platformend de hoofddoelen om op die manier het verhaal te voltooien. Echter is er nog veel meer te beleven in SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Er zijn namelijk tientallen zijmissies die veel variatie bieden. Denk bijvoorbeeld aan het winnen van een glijbaanrace binnen een bepaalde tijd of het terugvinden van Sandy haar verloren kledingstukken. Ook zijn er een aantal gouden televisies te vinden en kun je krabburgers maken. Tevens wil Plankton dat je afval voor hem verzamelt in alle werelden. Als je er voldoende weet te vinden, dan ontgrendel je leuke uitdagingen.

Ik raad trouwens aan om tussendoor met deze kleine missies aan de slag te gaan. Niet alleen omdat het leuk is om iedereen te helpen, maar vooral omdat het verhaal zelf niet super lang is. Binnen zes uur werd de aftiteling immers al getoond. Ik moet alleen wel eerlijk zeggen dat ik me voor het uitspelen niet echt met zijmissies bezig heb gehouden.

In alle werelden zijn niet alleen missies te vinden, maar ook tienduizenden gouden munten. Deze kun je uitgeven in de winkel van Parel op de Floating Patty. Daar zijn cosmetische kostuums voor SpongeBob en Patrick te koop, maar ook voorwerpen om tentoon te stellen, camerafilters voor de fotomodus en onderbroekstukjes. Als je vier van deze stukjes onderbroek hebt gekocht, dan krijg je er een extra leven bij. Een leven betekent in het geval van dit spel dat je één keer extra geraakt kan worden of van de wereld af kan vallen.

Neem het op tegen … in eindbaasgevechten

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide is niet alleen maar vredig: je moet soms namelijk bespookte geesten verslaan. Qua variatie is er hier een klein handje vol van en ze zijn met de juiste technieken redelijk eenvoudig te verslaan. Waar een grotere uitdaging op je staat te wachten is bij de eindbazen. Ik zal niet verklappen tegen wie er allemaal gevochten moet worden. Toch komen de mechanieken die je tijdens dit spel geleerd hebt goed van pas. Zo moet je bijvoorbeeld een keer een speciale lavalamp gebruiken om op die manier een hek weg te halen, terwijl je tegelijkertijd moet oppassen voor elektrische schokken. Het laatste gevecht sprong er wat mij betreft echt uit en was het moeilijkste en langste van allemaal.

Hoe zit het met de prestaties van de Switch 2-versie?

Visueel gezien zijn er twee manieren om SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide te spelen: via de quality- en performance-instelling. Aan het begin stond het spel ingesteld op de quality-instelling, maar ik kwam er al snel achter dat ik die niet heel prettig vond vanwege de heftige motion blur. Deze verbloemt een beetje de verminderde framerate en daardoor had het verlagen van de motion blur voor mij niet heel veel zin. Gelukkig is er ook een performance-instelling en deze vind ik een stuk prettiger ogen. De verlaging in resolutie is trouwens heel minimaal en daarom was dit de ideale manier voor mij om te spelen.

Verder ziet deze titel er goed scherp uit op de Nintendo Switch 2 en de prestaties zijn over het algemeen zeker goed genoeg. Er is alleen wel een locatie in Neptune’s Palace die te flink hapert. Eerlijk gezegd vond ik dat niet heel gek omdat er meer dan honderd personages in die hal stonden en er veel effecten aanwezig waren. Desondanks was die plek daardoor niet zo fijn om in te spelen. Ook het breken van een grotere hoeveelheid houten tiki’s vindt Titans of the Tide op de Switch 2 niet heel prettig, maar dan gaat het maar om een korte stottering.

Daarnaast wil ik nog zeggen dat de laatste wereld echt geweldig was om doorheen te gaan. Op het eerste oog lijkt Bikini Bottom makkelijk te voltooien, maar er zit een groot verrassingseffect in. Je wordt namelijk van plek naar plek geteleporteerd en dat zonder laadschermen. Zoals je wellicht begrijpt vond ik dat heel gaaf om te beleven op de Switch 2. Als laatste zijn de cutscenes absoluut nog het benoemen waard. Zowel de lichaamstaal als gezichtsuitdrukkingen van de personages zijn heel goed geanimeerd. Het lijkt wel alsof de modellen thuishoren in een film, zo goed zijn ze!

Ingesproken door de originele cast

En dan nog even kort iets over de muziek: die is namelijk dynamisch. Als je Spongebob gebruikt om mee te spelen, dan is de gitaar als bij-instrument te horen. Gebruik je Patrick? Dan wordt de gitaar vervangen door een trompet. Dit lijkt op het eerste oog niet heel bijzonder en eerlijk gezegd kwam ik hier pas na een paar uur achter. Toch past de muziek op een of andere manier beter bij het personage en dat vind ik toch knap gemaakt. Tevens zijn alle personages, waaronder mevrouw Puff, Larry en Karen, ingesproken door de originele stemacteurs die je kent uit de serie. Iedereen praat overigens echt met je, aangezien hun tekst wordt voorgelezen.