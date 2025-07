Octopath Traveler 0 aangekondigd voor de Switch 2

Fans van klassieke RPG’s kunnen eind dit jaar aan de slag met een nieuw deel in de Octopath-serie. Tijdens de Nintendo Direct van vandaag heeft Square Enix Octopath Traveler 0 onthuld. De game moet op 4 december 2025 verschijnen, zowel voor de Nintendo Switch 1 als 2. De game is het derde deel in de Octopath Traveler-serie. We hebben eerder Octopath Traveler en Octopath Traveler 2 al zien verschijnen. Met Octopath Traveler 0 komt de serie voor het eerst naar de Nintendo Switch 2.

Uit de eerste beelden kon je al het een en ander opmaken. Zo blijft de kenmerkende grafische stijl van de serie in stand en datzelfde geldt ook voor de gameplay zoals we die kennen uit voorgaande delen. Nieuw in deze prequel is onder andere dat je helpen bij de wederopbouw van een dorp. Bekijk de eerste beelden van de game hieronder.