Once Upon A KATAMARI komt in oktober naar de Nintendo Switch

Er werd al over gespeculeerd en zojuist werd het gerucht in de Nintendo Direct bevestigd: Once Upon A KATAMARI is de nieuwe game uit de serie. Dit nieuwe rol-avontuur verschijnt op 24 oktober voor de Nintendo Switch. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer!

KATAMARI – het ligt je wel of het ligt je niet. Je speelt als de Prins, de zoon van de King of All Cosmos om precies te zijn, en je moet de wereld redden door deze… op te rollen. Het klinkt bizar, maar de games zijn razend populair. Je begint met kleine dingen, maar hoe verder je komt, hoe groter je opgerolde kluwen van voorwerpen, mensen en andere dingen worden. De KATAMARI-serie bestaat uit een redelijk aantal games, waarvan de eerste dateert uit 2004 – een release voor de PlayStation 2. Hoewel de reeks dus al best lang meegaat, zijn de laatste paar releases uitsluitend remasters geweest.

Maar nu komt er dus een gloednieuwe game in de reeks aan! In Once Upon A KATAMARI rol je je KATAMARI door de tijd. Reis door het Jura, de ijstijd, het historische Japan en andere tijdperken om de sterrenhemel te reconstrueren. Neem het online tegen anderen op met de KatamariBall-multiplayermodus! Kijk jij uit naar dit nieuwe deel?