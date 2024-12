Off gaat aan op de Nintendo Switch

Off is een indie game uit 2008, gemaakt door een Franse studio met de naam Unproductive Fun Time. Nadat de game populariteit verkreeg op Steam gaf de studio in 2011 zijn zegen aan een Engelse fan-vertaling. De game heeft sindsdien een redelijke fan-base opgebouwd, welke blij zal zijn om te horen dat de game binnenkort naar de Switch komt. Wanneer precies is nog niet duidelijk, alleen dat dit in 2025 zal zijn. De Switch versie zal daarnaast een vernieuwd vecht systeem, nieuwe gebieden en geheime bazen bevatten. Ook heeft Fangamer een fysieke collecter’s edition aangekondigd, waar, naast de game, een Batter bobblehead figuurtje, zes Zodiac cards en een prequel stripboek van 16 pagina’s inzit. De aankondiging trailer voor de Switch-versie kun je hieronder bekijken.

In Off krijg jij de controle over de slagman (in de game simpelweg ‘Batter’ geheten) die op een ‘heilige’ missie wordt gestuurd. Jij, de speler, moet namelijk helpen de wereld van Off te reinigen en te ontdoen van geest-achtige wezens. Dit doe je door verschillende Zones te onderzoeken en daar deze wezens en de Zone-guardian te verslaan. Terwijl jij deze vreemde wereld verkent leer je daarnaast meer over de wereld en wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Gameplay gezien speelt de game als een turn-based RPG, waarbij de slagman levelt, nieuwe vaardigheden verzamelt en nieuwe partymembers aan zijn team toevoegt. Toch is het niet als standaard RPG’s. Zo zul je in plaats van met klassieke elementen zoals vuur en ijs werken met elementen als rook, plastic en suiker, en zijn ook de vele puzzels die de game rijk is niet zoals je gewend bent.