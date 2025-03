Vier jaar na aankondiging krijgt Ruffy and the Riverside een releasedatum

Begin 2021 berichtte we over Ruffy and the Riverside, een handgetekend 2D en 3D avontuur waarbij je materialen zal moeten kopiëren en plakken om de wereld te ontdekken en puzzels op te lossen. De game was toen net aangekondigd en zou hetzelfde jaar nog verschijnen, maar dat is er nooit van gekomen. Toentertijd werd aangegeven extra tijd nodig te hebben om ervoor te zorgen dat de game tegelijkertijd naar alle platformen kon komen. Maar daarna bleef het lange tijd stil. Pas eind 2022 hoorde we weer van de game, ditmaal met het bericht dat de game in 2023 moest verschijnen. Maar ook deze belofte kon Ruffy and the Riverside niet waarmaken.

Maar nu lijkt het moment dan toch echt daar te zijn. Phiphen Games en Zockrates Laboratories hebben namelijk aangekondigd dat de game op 26 juni naar de Switch komt. Om dit nieuws bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Ruffy and the Riverside over?

Ruffe and the Riverside is een open-world action game waarin jij de rol aanneemt van titelpersonage Ruffy. Ruffy kan de magische kracht SWAP gebruiken, waarmee hij bepaalde materialen uit de gamewereld kan kopiëren en plakken. Verander ijs in lava, watervallen in planten en nog veel meer terwijl je op hooibalen rijdt, de wereld verkent, vecht en creatieve puzzels oplost. Ontmoet een hele cast aan kleurrijke personages, die Ruffy sidequestst geven en je helpen de wereld te ontdekken. Verzamel munten, vlinders, dreamstones en neem je tijd terwijl je deze magische omgeving verkent. En heb je genoeg van deze 3D wereld? Spring dan in de 2D levels, gemaakt o puzzels van een nieuwe kant te bekijken en schatten te verzamelen. Met Ruffy blijf je bezig!