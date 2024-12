Sandrock Online komt naar de Switch

My Time At Sandrock gaat alweer een tijdje mee, maar tot nu toe is het altijd een single-player ervaring geweest. Daar is nu verandering in gekomen met Sandrock Online, de multiplayer-component van de game. Vanaf nu kun je Sandrock online spelen met maximaal 3 vrienden. Niet alleen op de Switch, want crossplay met pc en andere consoles wordt ondersteund. Ontwikkelaar Pathea is heel blij dat ze het crossplay-element nu kunnen introduceren. Het geeft spelers de kans om de game op een nieuwe manier te ervaren.

In de volgende trailer wordt Sandrock Online geïntroduceerd – compleet met crossplay natuurlijk.

In Sandrock Online verruil je de gebruikelijke single-player gameplay voor gezellige multiplayer. Bouw samen de meest inventieve dingen of ga voor een rustgevend potje mahjong. Je speelt alles in co-op, wat je de gelegenheid geeft om het lieflijke stadje Sandrock op een nieuwe manier te ontdekken.

