Majogami onthuld voor Switch (2)

Inti Creates heeft een nieuwe game voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 onthuld. Het gaat om de game Majogami. Deze zal op 30 oktober 2025 verschijnen en op een later moment voor de pc via Steam. In onderstaande trailer krijg je een goed beeld van wat de game inhoudt.

In deze 2D-actieplatformer volg je Shiroha op een bijzondere reis. In haar eentje zal ze haar reis niet hoeven te maken, want een papier dat zich vader noemt zal haar vergezellen. Echter, ze herinnert zich niets. En dus zal ze met het zwaard Kamikiri in de hand vechten tegen de monsters die ze tegenkomen. Door kaarten te verzamelen en bepaalde wezens te verslaan zal haar verhaal onthuld worden.

Hoe lijkt jou Majogami? Laat het ons weten in de reacties!