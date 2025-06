Vier oude thema’s keren terug in 47e Grand Prix van Tetris 99 

Inmiddels hebben we in het spel Tetris 99 al maar liefst 46 keer een thema kunnen ontgrendelen. Echter kan het zo zijn dat je helaas één of meerdere keren een zo’n online-evenement hebt gemist. Als dat het geval is, dan heb ik goed nieuws voor je! Tijdens de 47e Grand Prix van Tetris 99 kun je immers elke dag een terugkerend thema ontgrendelen.

Bovendien laat het event niet lang meer op zich wachten, want die gaat aanstaande vrijdag om 09:00 uur al van start. Tot en met dinsdag 1 juli 08:59 zijn de volgende speciale thema’s te vrij te spelen: Super Mario Bros. Wonder, Splatoon 3: Uitbreidingspas – De Toren der Orde, Pikmin 4 en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Om de thema’s te bemachtigen, hoef je trouwens niet per se eerste te worden. Tijdens deze speciale Grand Prix, moet je namelijk minstens 20 eventpunten verzamelen. Dat is een stuk minder dan de gebruikelijke 100 punten, waardoor het ditmaal iets eenvoudiger wordt gemaakt. Daar staat alleen wel tegenover dat je mogelijk elke dag de puzzelgame Tetris 99 moet spelen.