One Piece: Pirate Warriors 4 krijgt nieuwe door fans bepaalde DLC

Maar dat is niet het enige nieuws over One Piece: Pirate Warriors 4. Bandai Namco deelt dat van de game sinds de release op 26 maart 2020 voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en de pc via Steam al meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht zijn, zowel fysiek als digitaal. Dat maakte de game ontwikkelaar en uitgever op X bekend:

One Piece Pirate Warriors 4 has officially sold 4 million units worldwide!



🎉A massive THANK YOU to all our amazing fans for your incredible support.

Your passion and dedication have made this journey unforgettable !🙌#OPPW4 pic.twitter.com/wkNArH4ZnK — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) February 12, 2025

Om deze mijlpaal te vieren is er nieuwe DLC aangekondigd. De nieuwe DLC omvat nieuwe legendes, maar het is aan de fans om te bepalen wie dat gaan zijn. Tot 28 februari kunnen fans in een poll aangeven naar welke drie personages hun voorkeur uitgaat. Naast de nieuwe DLC gaat One Piece: Warriors 4 ook naar de ‘next gen’ platformen PlayStation 5 en Xbox Series X komen. De trailer met al deze aankondigingen kun je hieronder bekijken.

Mocht je nog niet bekend zijn met One Piece: Pirate Warriors 4, lees dan nog even onze review van destijds. Wat vind jij van al deze aankondigingen? Laat het ons weten in de reacties!