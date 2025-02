45e Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van Donkey Kong Country Returns HD

Sinds een klein weekje weten we dat we deze maand een gloednieuw thema van Donkey Kong Country Returns HD kunnen ontgrendelen. Echter is er vannacht ook eindelijk een gameplay trailer geüpload op het YouTube-kanaal van Nintendo of America. Daardoor krijgen we nu eindelijk een officiële blik op de 45e Grand Prix uit Tetris 99. Tevens krijgen we de muziek die gebruikt wordt bij dit thema ook te horen in de video onderaan dit artikel.

Gelukkig hoeven fans van deze iconische puzzelgame niet lang meer te wachten op dit gloednieuwe evenement. Hij gaat immers van start op vrijdag 14 februari om 08:00 uur en zal eindigen op dinsdag 18 februari om 07:59. Het Donkey Kong Country Returns HD is zoals gewoonlijk permanent vrij te spelen door 100 eventpunten zien te verzamelen, wat je doet door te spelen. Dit klinkt misschien vrij eenvoudig, maar de spelers worden elke keer beter, waardoor dit nog best een uitdaging kan zijn!