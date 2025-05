Onimusha 2: Samurai’s Destiny keert terug in HD en is nu beschikbaar

Onimusha 2: Samurai’s Destiny is terug, en dit keer in HD! De klassieke actiegame van Capcom is voor het eerst sinds 2002 opnieuw uitgebracht. Je kunt ‘m vanaf nu spelen, met mooiere beelden, verbeterde besturing en allerlei extra’s.

Je speelt als Jubei Yagyu, een samoerai die samen met zijn bondgenoten door het oude Japan reist. Onderweg vecht je tegen demonische vijanden met snelle zwaardaanvallen en de bekende issen counterbewegingen. Je probeert je lotsbestemming terug te winnen in een wereld vol gevaar. Er zijn ook nieuwe toevoegingen. Zo kun je meteen extra minigames spelen, zijn er automatische saves en kun je sneller van wapen wisselen. In de nieuwe galerij vind je meer dan 100 schetsen en je kunt luisteren naar de originele soundtrack met 43 nummers. Heb je save data van Onimusha: Warlords? Dan krijg je zelfs een speciaal kostuum voor Jubei.

