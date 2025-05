Duik binnenkort in de wereld van Borderlands 4 met het officiële artbook

Goed nieuws voor Borderlands-fans: er komt een officieel artbook aan van Borderlands 4! De eerste pre-orders zijn inmiddels verschenen op Amazon, en als alles volgens planning verloopt, ligt het boek vanaf 30 september 2025 in de winkels.

Het boek wordt uitgegeven door Dark Horse en zit bomvol materiaal voor fans en liefhebbers van game-art. Je vindt er meer dan 200 pagina’s vol kleurrijke illustraties, ontwerpen en beelden uit de game. Maar het is niet alleen kijken: het artbook biedt ook veel achtergrondinformatie over hoe Borderlands 4 tot stand is gekomen. Denk aan schetsen, ideeën, en commentaar van de makers zelf. Borderlands 4 speelt zich af op een nieuwe planeet, Kairos, die in complete chaos is gestort nadat de maan van Pandora is neergestort. Je speelt als een van de Vault Hunters die samen met hun bondgenoten de strijd aangaat tegen de wrede Timekeeper. In het artbook zie je hoe deze nieuwe wereld, zijn bewoners en natuurlijk de eindeloze wapens stap voor stap zijn opgebouwd.

