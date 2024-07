Ontdek vanaf 12 september de magische wereld van Celestia: Chain of Fate

Uitgever PQube zou Celestia: Chain of Fate naar de Nintendo Switch brengen. Weliswaar werd dit nieuws een paar maanden geleden naar buiten gebracht, maar er werd met geen woord gesproken over een releasedatum. Zojuist is er duidelijkheid gekomen over de release. PQube heeft middels een trailer onthuld dat de game op 12 september verschijnt. In de trailer krijg je een inkijkje in wat deze visual novel te bieden heeft.

Celestia: Chain of Fate kwam oorspronkelijk uit als een mobiele game en is een otome visual novel. Dat houdt in dat het speelt als een interactief boek en een focus heeft op het vrouwelijk publiek. Bovendien speelt romantiek een belangrijke rol in het verhaal. Het verhaal draait om Aria die binnenkort naar de Celestia Academy gaat in een magische, en voor haar onbekende, wereld. Daar zal ze moeten leren dat er meer is dan wat ze ooit heeft gedacht. Bovendien zal ze de beste van de beste moeten worden als ze haar wens uit wil laten komen. Daarvoor zal ze samen met teamgenoten vele uitdagingen moeten voltooien om zo de beste te kunnen worden. Zal ze ondertussen ook nog de liefde vinden?