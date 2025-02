Pokémon Presents is bevestigd voor volgende week

Het zat er al aan te komen nadat een datamine van Pokémon Go het toonde, maar The Pokémon Company heeft zojuist officieel de volgende Pokémon Presents aangekondigd. Deze presentatie zal traditiegetrouw weer op 27 februari voor Pokémon Day gehouden worden. Op het moment van schrijven heeft alleen de Japanse tak de aankondiging gedaan, maar verwacht is dat het voor alle regio’s zal zijn.

Tijdens de presentatie die voor ons de 27ste om 15:00 zal beginnen, wordt de toekomst van Pokémon besproken. Zo zullen er updates voorbij komen over de kleinere mobiele titels van Sleep tot en met Pokémon Go. Ook kun je nieuws van het Trading Card Game, animatie en hoofdspellen op de Switch verwachtten als we kijken naar het verleden. Onwaarschijnlijk is het dat er Switch 2 games worden aangekondigd.

Natuurlijk zullen wij de stream op Daily Nintendo plaatsen en achteraf het nieuws wat voorbij komt.