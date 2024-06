Ontvang €19,80 in gouden punten bij aankoop gamevouchers

Speciale aanbieding voor Nintendo Switch Online-leden!

[Update 26-06-2024 18:07] Hoewel er bij aanschaf staat dat je slechts 495 gouden punten krijgt, worden de extra gouden punten meestal binnen enkele uren na aankoop bijgeschreven. Dat heeft Nintendo of Europe op X bevestigd. Wees dus gerust als je niet gelijk de extra punten ontvangt.

Voor Nintendo Switch Online-leden heeft Nintendo vele leuke voordelen. Zo kunnen leden onder andere bepaalde games van oude consoles spelen en natuurlijk online gamen. Een voordeel waar mogelijk niet iedereen van op de hoogte is zijn de gamevouchers. Een set van twee gamevouchers kan je voor €99 aanschaffen. Die kan je dan gebruiken om twee topgames te kopen in de Nintendo eShop. Let op, ze zijn een jaar geldig, daarna vervallen ze. In plaats van bijvoorbeeld twee keer €59,99 betaal je dan maar €99. Een besparing van zo’n €20. Het voordeel kan groter of kleiner zijn afhankelijk van welke games je kiest.

Om de gamevouchers nog interessanter te maken loopt er nu een aanbieding. Koop je tussen nu en 14 juli een set van twee gamevouchers, dan ontvang je €19,80 in gouden punten. Dat is vier het aantal gouden punten ten opzichte van normaal. Deze punten kan je dan weer voor andere games in de eShop gebruiken. Een mooie actie als je nog interesse hebt in een van de topgames. Daarnaast kan je de vouchers ook gebruiken voor toekomstige games zoals The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

