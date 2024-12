Ontwikkelaar Unpacking vindt dat Nintendo meer actie moet ondernemen tegen knock-offs

Toen Unpacking in 2021 uitkwam, werd de indiegame zeer goed ontvangen door de gamingcommunity. Het unieke concept van het uitpakken van dozen als een manier om een verhaal te vertellen, viel uitstekend in de smaak. En zoals in veel gevallen had dat ook hier helaas ook knock-offs tot gevolg. Eentje gebruikte zelfs de naam Unpacking in de titel. Tot voor kort kon je in de eShop de game Unpacking Universe Dreams vinden, die in oktober is uitgekomen – zelfs inclusief DLC. Het bleek een goedkopere versie gebaseerd op de echte Unpacking. Begrijpelijk dus dat de ontwikkelaar hier niet blij mee was. Hij stapte dus naar Nintendo.

Het lijkt erop dat de restricties op de eShop de laatste tijd een stuk soepeler zijn. Niet alleen Unpacking heeft dit probleem – er zijn de laatste tijd veel meer knock-offs en shovelware te vinden. Bovendien reageerde Nintendo aanvankelijk niet op de klacht van de creative director van Unpacking, Wren Brier. Volgens hem heeft Nintendo ruim twee weken niks van zich laten horen en bleven de nepperds dus online staan. Niet alleen werd de naam zonder toestemming gebruikt, de game werd ook een stuk goedkoper aangeboden. Dat is voor de makers van het origineel natuurlijk een slechte zaak. Inmiddels is Unpacking Universe Dreams, evenals de bijbehorende DLC, niet meer in de eShop te vinden. Het lijkt er dus op dat Nintendo eindelijk actie heeft ondernomen.

Ken je Unpacking al? De game draait volledig om verhuizen. Je pakt dozen uit in een nieuwe woning en richt je stekkie per kamer in, vergezeld door rustgevende muziek. Op deze manier ontdek je het levensverhaal van degene als wie je speelt. Een bijzondere manier om een verhaal te vertellen! Wist je dat wij Unpacking destijds gereviewd hebben? Je leest ‘m hier!