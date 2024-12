2D actie-platformer Nine Sols krijgt een fysieke release in 2025

Een paar weken geleden verscheen de 2D actie-platformer Nine Sols voor de Nintendo Switch. Momenteel is de game alleen digitaal te koop in de Nintendo eShop. Maar ontwikkelaar Red Candle Games liet zojuist op X weten dat de game ook een fysieke release gaat krijgen via uitgever Fangamer. De game komt in 2025 zowel in Noord Amerika als Europa uit. Wanneer de fysieke release precies beschikbaar gaat zijn is nog niet duidelijk. Wel kunnen fans zich inschrijven voor de mailing van Fangamer, zodat ze op de hoogte gehouden worden.

🎉 We are thrilled to announce our partnership with @Fangamer to release the physical edition of Nine Sols for the Nintendo Switch! 🎮✨



📢 Please note that @Fangamer is currently the exclusive retailer for the Nintendo Switch physical copy. 🛒 Stay tuned for our latest updates!… pic.twitter.com/JXnmklAQa0 — redcandlegames (@redcandlegames) December 17, 2024

Nine Sols is een handgetekende 2D actie-platformer geïnspireerd op games als Sekiro, Hollow Knight en Katana Zero. In de game ga je op reis door een Aziatische fantasie en ontdek je een land dat ooit werd geregeerd door een oud buitenaards ras. Je volgt een wraakzuchtige held op zijn missie om de Nine Sols te verslaan, de krachtige heersers van dit verlaten rijk.

Kijk jij uit naar een fysieke release van deze game? Laat het ons weten in de reacties!