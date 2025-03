Ook een fysieke bundel voor Octopath Traveler I en II

De digitale bundel voor Octopath Traveler I en II is al een tijdje te koop in de Nintendo eShop. Maar nu komt er dus ook een fysieke bundel aan voor de Nintendo Switch. Dat maakte Square Enix bekend. De bundel zou op 2 april beschikbaar moeten komen. Als het goed is staan beide games op één gamecartridge en is er geen verdere download vereist. Voorlopig gaat het alleen om een Aziatische versie van de bundel, die wel Engelse ondersteuning heeft.

De Octopath Traveler games betreffen een RPG-serie met HD-2D graphics en een mix van retro pixel art en 3D computer graphics. Ben je nog niet bekend met deze serie, bekijk dan de bundel trailer hieronder.

Ben jij geïnteresseerd in de fysieke bundel? Laat het ons weten in de reacties!