Ook SaGa Frontier 2 Remastered verschijnt later vandaag

Een HD-Remaster van SaGa Frontier 2 komt later vandaag al naar de Nintendo Switch via de Nintendo eShop. Dat werd vanmiddag bekend gemaakt tijdens de Nintendo Direct. De launch trailer die gedeeld werd kun je onderaan dit bericht bekijken.

Met deze remaster komt een geliefde RPG klassieker naar de Switch. De game draait om Gustave, de kroonprins en Wil, de avonturier. Twee helden wiens lot en nalatenschap voor generaties lang verweven zullen zijn. Ervaar het oorspronkelijke verhaal en gloednieuwe gebeurtenissen in de kleurrijke wereld van Saindail. Er zijn nieuwe personages toegevoegd zodat je je team voor de gevechten kan uitbreiden. Via het Parameter Inheritance-systeem is het mogelijk om je vaardigheden aan je bondgenoten over te dragen. En wanneer je het hoofdverhaal hebt uitgespeeld kun je je opgedane vaardigheden testen op nieuwe sterkere eindbazen. Succes!