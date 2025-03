PATAPON 1 + 2 Replay marcheert naar de Switch

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag hebben we veel remasters voorbij zien komen. Één van deze remasters kwam echter in een vrij ongebruikelijk hoek, namelijk die van Nintendo’s concurrent Sony. Zij brengen één van hun klassieke PSP-franchises naar de Switch. Ik heb het over PATAPON, PATAPON is een oude franchise die op de PSP erg populair was. Het waren geinige rhythem-games waarin je met bepaalde commando’s een heel leger van zogenaamde PATAPON allemaal moves kon leren om vijandelijke legers te verslaan. Met PATAPON 1 + 2 Replay. worden de eerste twee games van deze franchise nu op 11 juli naar de Switch gebracht. Via onderstaande trailer wordt je weer herinnerd aan deze vermakelijke rhythem-games.

Heb jij vroeger veel PATAPON gespeeld en kun jij niet wachten om met deze remakes aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!