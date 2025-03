Rift of the NecroDancer nu verkrijgbaar

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag zijn er een hoop nieuwtjes aangekondigd. Een aantal daarvan zijn gelijk daarna verschenen in de Nintendo eShop. Eentje daarvan is de game Rift of the NecroDancer. Deze game werd eerder in 2023 aangekondigd en is nu eindelijk te spelen op de Nintendo Switch! Voor €19,50 is de game in de eShop beschikbaar. Daarnaast is er ook een DLC met muziek van Celeste beschikbaar. De vier liedjes zijn voor €1,99 per stuk verkrijgbaar of in een pakket voor €5,97.

Rift of the NecroDancer is een spin-off van Crypt of the NecroDancer. In dit deel gaat Cadence de rifts in de hedendaagse tijd proberen te herstellen. Dit doet ze middels ritmische gevechten. Mocht je benieuwd zijn hoe dat eruitziet, dan kan je hieronder de lanceringstrailer bekijken.