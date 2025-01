Wat gaat de toekomst Ubisoft brengen?

Gisteren publiceerde Ubisoft een strategische update voor hun investeerders. Hoewel in dergelijke updates vaak weinig wordt gezegd met veel woorden, zitten er wel degelijk signalen voor de toekomst in. Zo heeft het Franse bedrijf het onder meer over het doorzetten van significante verminderingen van kosten en een kritische aanpak wat nieuwe investeringen betreft. En er zijn ook adviseurs aangesteld die verschillende nieuwe strategieën en mogelijkheden gaan onderzoeken om zoveel mogelijk waarde uit het bedrijf te halen voor aandeelhouders. Hoewel het niet concreet wordt gezegd, lijk je tussen de regels in te kunnen lezen dat het bedrijf nieuwe investeerders zoekt of zelfs verkoop overweegt. En dat is toch wel zonde voor deze Europese studio die al bijna 40 jaar in het vak zit.

Geheel onverwacht komt dit statement niet. Ubisoft heeft geen fantastisch jaar achter de rug. Zo verwijst de update een paar keer naar de gratis online shooter XDefiant, die Ubisoft na een onsuccesvolle lancering cancelde. Daarnaast vielen de verkoopcijfers tijdens de feestdagen tegen, vooral wat betreft Star Wars Outlaws. En het nieuwste deel in de Assassins’s Creed-serie, Shadows, krijgt uitstel na uitstel. De vraag is ook wat dit gaat betekenen voor aankomende games waar we al even niets van hebben gehoord. Hoe staat Beyond Good & Evil 2 er bijvoorbeeld voor? Of Splinter Cell? We zullen de ontwikkelingen goed in de gaten houden!