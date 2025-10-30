Open je eigen bakkerijtje in The Witch’s Bakery

Ah oui oui, The Witch’s Bakery komt naar Nintendo Switch en laat jou je eigen bakkerijtje starten in hartje Parijs. Uitgever Silver Lining Interactive en ontwikkelaar Sunny Lab kondigen deze cozy game vandaag aan. Hoewel dit de perfecte game zou zijn om deze herfst te spelen, zullen we nog even geduld moeten hebben. De game staat gepland voor 2026. Een nauwkeurigere release window is op dit moment nog niet bekend.

Jij speelt als de heks Lunne, die dus aan het bakken slaat in de hoofdstad van Frankrijk. En als heks heb je natuurlijk wat bijzondere krachten. Lunne kan in de harten van mensen kijken en ze met hun emoties helpen met behulp van magie. Soms moet je daarvoor letterlijk in de harten van mensen duiken – het zogenaamde Heart’s Palace. The Witch’s Bakery neemt je mee van dag tot dag. Elk van die dagen is opgesplitst in drie delen. Overdag werk je in je bakkerij, ’s avonds ga je de stad in, en ’s nachts rust je uit, verbeter je je magische krachten en kun je je bakkerij decoreren. Als je de stad verkent, kun je verschillende arrondissementen van Parijs bezoeken, elk met hun eigen shops, personages en activiteiten.

Benieuwd geworden? De onderstaande aankondigingstrailer geeft alvast een inkijkje: