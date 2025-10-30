Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition is vanaf vandaag te spelen op de Switch

Het wachten op Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition is voor Switch-bezitters sinds vandaag eindelijk voorbij. Het Harvest Moon-spel, dat augustus 2024 verscheen op mobiele apparaten, is nu namelijk voor de Nintendo Switch beschikbaar gesteld. De game gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank via de eShop, al is deze titel ook fysiek verkrijgbaar.

In Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition keer je terug naar je roots en ruil je het stadsleven in voor het dorp Alba. Hier is de meest verse vis en groenten te vinden die lokaal worden gekweekt door vissers en boeren. Althans, dat was voorheen het geval. Vandaag de dag is de bevolking namelijk flink verouderd en hopen ze in Alba jonge dorpelingen aan te trekken. Gelukkig vind jij het niet zo erg om te verhuizen en je handen uit de mouwen te steken. Daarom ben jij de perfecte kandidaat om gewassen te oogsten, voor dieren te zorgen, te mijnen en nog veel meer!

Hieronder kun je middels een trailer een indruk krijgen van Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition.