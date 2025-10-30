Switch-versie Viewfinder krijgt releasedatum

Enkele maanden geleden werd aangekondigd dat first-person puzzle adventure game Viewfinder naar de Nintendo Switch komt. De game verscheen oorspronkelijk in 2023 op zowel Steam als Playstation, waar hij beide goed ontvangen werd. Of dat op de Switch ook zo zal zijn zullen we in enkele maanden kunnen ervaren, want Thunderful en Sad Owl Games hebben de releasedatum van de Switch-versie vrijgegeven. Op 3 december verschijnt deze titel op de Switch. Benieuwd naar deze titel? Een oude trailer kun je hieronder bekijken.

Viewfinder is een game waarin niets is wat het lijkt. Daag je perceptie uit, schep je eigen werkelijkheid en verander de wereld om je heen met een polaroidcamera. Verzamel foto’s, schilderijen, tekeningen, screenshots en poters, en plaats deze in de wereld om de realiteit aan te passen en zijn omgeving te veranderen. Leer de geheimen van deze vreemde wereld terwijl je dieper in een steeds veranderende wereld duikt. Vind wat de makers van deze wereld achterlieten en verken een wereld van menselijke emoties, relaties, welbedoelde en verkeerde passies, de mogelijkheid voor aanpassingen en het overkomen van verlies.